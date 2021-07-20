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محافظ الشرقية يتابع أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان في مجزر منيا القمح

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محافظ الشرقية يتابع أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان في مجزر منيا القمح محافظ الشرقية يتابع أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان في مجزر منيا القمح

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في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على متابعة أعمال ذبح الاضاحي بالمجان أمام المواطنين بمجزر منيا القمح، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام ،واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية،واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري ،والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

إطمأن المحافظ ومرافقوه على سير انتظام أعمال ذبح الأضاحي، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة ،وإجراء أعمال التطهير والتعقيم، بصفة دورية وإلتزام الجزارين والمترددين على المجزر بإرتداء الكمامة الواقية والقفازات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم وطوال أجازة عيد الأضحى المبارك ،لأعمال نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الذبح بالمجزر ،والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة ومنعا للتلوث.

وقال المحافظ إنه تقرر فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين، لإستقبال الاضاحي خلال إجازه العيد ،وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين، للحفاظ على البيئة وسلامة المذبوحات من التلوث.

شدد المحافظ على العاملين بالمجزر بحسن استقبال المواطنين، والقيام بأعمال ذبح الأضاحي على الوجه الأكمل، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وتقديم أفضل الخدمات للمترددين على المجزر.

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك، داعيا المولي عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ،مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل والمضي قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

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