محافظ القليوبية يوزع ورود على المواطنين بكورنيش النيل في القناطر الخيرية

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قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتوزيع الورود على المواطنين والأطفال بكورنيش النيل بالقناطر الخيرية، لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، حيث وجه لهم التهاني خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزار المحافظ مدينة القناطر الخيريه يرافقه اللواء محمد سالم رئيس المدينة واطمئن المحافظ على جاهزية الحدائق لاستقبال المواطنين في العيد.

واستمع من اللواء محمد سالم رئيس المدينة عن خطة تأمين الحدائق وجاهزيتها لاستقبال الزوار مؤكدا انه تم التنسيق مع الأجهزه المعنية بمحافظه القليوبية لتامين الزوار وإستمتاعهم بالحدائق ليلا ونهار والمسطحات الخضراء الشاسعه والأشجار النادره مؤكدا ان جميع الحدائق مفتوحه لاستقبال الزائرين خلال جميع ايام العيد وأيام العطلات.

وأدي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر بمدينة، بحضور الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

واستقبلت مساجد القليوبية، المصلين من أبناء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الإلتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم.