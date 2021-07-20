إجراء أول عملية توسيع للشريان التاجي بالرعاية الصحية بإسنا جنوب الأقصر

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نجحت مستشفى طيبه التخصصي بإسنا بجنوب الأقصر (مستشفى إسنا المركزي سابقا) في إجراء أول عمليات توسيع الشرايين التاجية ذات الانسداد التام (CTO) وباستخدام القسطرة المتناهية الصغر المزمن Micro Catheter .

حيث نجح الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور هاني عوض الله أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور حسين عبدالنعيم كُراع استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفى طيبه التخصصي من إجراء عدد 4 عمليات توسيع الشرايين التاجية ذات الانسداد التام ( CTO) والتي تتطلب استخدام اسلاك مرشده ذات مواصفات خاصة وباستخدام القسطرة المتناهية الصغر.

وأوضحت الرعاية الصحية بالأقصر، أن إجراء هذه العمليات أحد الطرق الحديثة في علاج الانسداد الكامل المزمن في حالة عدم وجود استجابة للعلاج الدوائي وفى حالة عدم وجود خيارات جراحية منطقية وبديله للمرضى، موضحة ان قيمة العملية تبلغ 150 ألف جنيه وسدد المريض 300 جنيه فقط وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.