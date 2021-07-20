محافظ المنيا يتفقد مجزر البيهو بسمالوط لمتابعة سير العمل في أول أيام عيد الأضحى

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مجزر البيهو بمركز سمالوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
رافق المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، واللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط.
اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.
وشدد المحافظ ، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة كما وجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول .
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، وتتواصل أعمال ذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للأهالي بالمجان داخل المجازر.