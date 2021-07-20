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محافظ المنيا يتفقد مجزر البيهو بسمالوط لمتابعة سير العمل في أول أيام عيد الأضحى

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محافظ المنيا يتفقد مجزر البيهو بسمالوط لمتابعة سير العمل في أول أيام عيد الأضحى محافظ المنيا يتفقد مجزر البيهو بسمالوط لمتابعة سير العمل في أول أيام عيد الأضحى

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مجزر البيهو بمركز سمالوط، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر والتزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ، الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، واللواء أ.ح وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط.

اطمأن المحافظ، على سير العمل داخل المجزر من أعمال الذبح، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.

وشدد المحافظ ، على حظر ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة كما وجه المحافظ، الوحدة المحلية، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة، مع النظافة الفورية للمكان أولا بأول .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه يوجد بالمحافظة 38 مجزر يعمل بالمحافظة، وتتواصل أعمال ذبح الأضاحى حتى عصر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات للأهالي بالمجان داخل المجازر.

المصرى اليوم

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