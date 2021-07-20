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جهود أمنية لكشف غموض مقتل مواطن لسرقة سيارته بالشرقية

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جهود أمنية لكشف غموض مقتل مواطن لسرقة سيارته بالشرقية جهود أمنية لكشف غموض مقتل مواطن لسرقة سيارته بالشرقية

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تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي، من جهودها لكشف غموض مقتل مواطن متأثرا بإصابته بطلق نارى بالصدر على يد مجهولين بمدينة العاشر من رمضان، لسرقة سيارته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" أحمد . ع . أ " 40 عاما مقيم المجاورة 13 بمدينة العاشر من رمضان جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية قيام مجهولين باعتراض طريقه حال سيره بمدينة العاشر من رمضان لسرقة سيارته، وقاموا بإصابته بطلق نارى بالصدر لفظ على أثره أنفاسه الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصرى اليوم

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