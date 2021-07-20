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RT Arabic (روسيا اليوم)
حجاج البيت الحرام ينفرون إلى مزدلفة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 20 يوليو 2021 09:35 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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