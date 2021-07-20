هدايا وعيدية من محافظ الغربية للأيتام والمسنين في أول أيام عيد الأضحى

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احتفل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بعيد الأضحى المبارك، بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ( كبار بلا مأوى)، دار الرسالة لرعاية المسنات ودار إقامة أطفال بلا مأوى وذلك بحضور، أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.

وحرص المحافظ على تهنئة جميع النزلاء، وتقديم الهدايا العينية والمادية لهم، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام العيد، حيث حرص على الجلوس مع النزلاء واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسئولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها النزلاء وخاصة الأطفال موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية والتحفيزية ومداعبة الأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه عقب تقديم فقرات من الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، معرباً عن سعادته البالغة لوجوده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم في مثل هذه المناسبة السعيدة، مؤكداً أن رعاية الأيتام وإعطاءهم حقوقهم كاملة بوصفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه.