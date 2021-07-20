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محافظ الشرقية يزور مستشفي منيا القمح ويهنئ المرضي والأطقم الطبية بالعيد

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زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى منيا القمح المركزي، للإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والطوارئ والأشعة والأطفال والحضانات، والتقي بالمرضى وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

أوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى، وتقديم أفضل الخدمات لهم، متمنياً أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، والعودة لمنازلهم في أتم الصحة وأسعد حال.

أكد محافظ الشرقية، أن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يجعل أيامها أفراح وأعياد.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات بإعلان حالة الطوارئ والإستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وإلغاء الأجازات للأطباء وطاقم التمريض خلال أيام أجازه عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفيات.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة ،والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

المصرى اليوم

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