محافظ الأقصر يؤدى صلاة العيد مع الأهالي وسط إجراءات احترازية مشددة

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أدى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، صباح اليوم الثلاثاء، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد يوسف بمدينة الأقصر، وسط إجراءات احترازية ووقائية، بحضور اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، واللواء سيد حسانين مدير قوات الأمن المركزي، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

صلاة عيد الاضحى بالاقصر

وتوجه محافظ الأقصر، بالتهنئة لأهالي محافظة الأقصر، وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.