محافظ الشرقية يؤدي صلاة العيد في مسجد الفتح بالزقازيق (صور)

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أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، في حضور اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ،والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ ،وسعد الفرماوي السكرتير العام ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والمواطنين، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف ،بإلتزام المصلين بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد بينهم.

دارت خطبة العيد، والتي ألقاها الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، حول مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس، وإصلاح ذات البين ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، كما تحدث عن فضل يوم عيد الأضحى المبارك وكيفية توزيع الأضحية طبقا لتعاليم الدين السمحة، وما ينبغي على المسلم أن يفعله خلال العيد من صلة الأرحام ،وزيارة المرضى والتعاون على البر والتقوى.

وخلال الخطبة تم التأكيد على ضرورة إغتنام هذه المناسبة المباركة، في تعزيز دور الإخاء والتسامح والتكافل وتقديم يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين والمرضي، ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة الأمراض والأوبئة، داعياً المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلام والإستقرار على مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.