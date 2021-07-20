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صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بداري رعاية البنين والبنات بأسوان

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 200 ألف جنيه لدعم الخدمات المقدمة بداري رعاية البنين والبنات، جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة دار رعاية البنين حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء المقيمين به، وأيضاً الأطفال والفتيات المقيمات بدار رعاية البنات .

كما وزع المحافظ عليهم عيدية العيد وبعض الهدايا ولعب الأطفال، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية .

وأكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأسوانى، لافتاً إلى أنه سيتم مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنساني، تجاه الفئات والشرائح المختلفة حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الإحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين في الدارين، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، علاوة دار رعاية المسنين شملت مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وأطقم مطابخ وملابس جاهزة وكراتين غذائية، وعقب ذلك قام أشرف عطية بتوزيع عيدية العيد على الأطفال أثناء جولته التفقدية بشوارع مدينة أسوان .

المصرى اليوم

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