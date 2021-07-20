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مجازر القليوبية تستقبل المواطنين مجانا (صور)

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فتحت مجازر محافظة القليوبية أبوابها لاستقبال المواطنين بالمجان صباح اليوم لذبح الأضاحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .

وأعلنت الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، جاهزية المجازر المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت أنه يوجد بنطاق المحافظة أكثر من 30 مجزرا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوي، ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضافت «العسيلي»، أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا على استمرار العمل على مدار 24 خلال أيام العيد، كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

وأشارت «العسيلى»، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية والصحة لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة كما تم وضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي.

فيما قام الدكتور محمد جودة مدير الإدارة البيطرية ببندر بنها بتفقد مجزرى كفر الجزار ومجزر كفر سعد للأطمئنان على حسن سير العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين والعمل على راحتهم خلال فترة العيد واستقبال جميع الأضاحى مجانا.

في ذات السياق ناشد محافظ القليوبية أهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم.

مجازر القليوبية تستقبل المواطنين مجانا
مجازر القليوبية تستقبل المواطنين مجانا
مجازر القليوبية تستقبل المواطنين مجانا

المصرى اليوم

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