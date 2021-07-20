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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:43 مساءً
ترجمات .. «أسرار مصر.. الشعائر والطقوس السرية»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:43 مساءً
ذاكرة الكتب .. «زيارة جديدة للتاريخ».. كتاب يرصد أسرار لقاءات «هيكل» لكبار رجال العلم والسياسة فى العالم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:43 مساءً
وزيرة الصحة تعلن تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بالتأمين الصحي الشامل
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:43 مساءً
مبادرة جديدة للم الشمل ونبذ التعصب بين الاهلي والزمالك
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:42 مساءً
اليابان تنجح في احتواء كورونا بالأولمبياد
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 05:42 مساءً
رسمياً .. رحيل شوقي غريب عن تدريب المنتخب الاوليمبي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:42 مساءً
سفير العراق: مصر تحولت لطفرة عمرانية ولدينا رغبة للاستفادة منها في إعادة الإعمار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:42 مساءً
الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:34 مساءً
تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:34 مساءً
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عاهل الأردن أول قائد عربي يلتقي بايدن بالبيت الأبيض.. فما أهمية هذا الاجتماع؟
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cnn arabic
الثلاثاء 20 يوليو 2021 09:14 صباحاً
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