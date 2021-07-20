محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بقرية أبو حزام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمان السعيدية بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي، والتي اشتهرت إعلاميا بقرية الدم والنار بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها، بحضور الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ،ورجال الدين الإسلامى ،وذلك للمرة الأولى في محافظة قنا التي يؤدى فيها محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا ،وذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالى القرية ،ومواطنى المحافظة عموما .

محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية ابوحزام

ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة ،بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات ،متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والإستقرار والتقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية ابوحزام

وعقب إنتهاء شعائر الصلاة استمع «الداودي» إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد الطراوى بعنوان «عيد الأضحى يذكرنا»، وتحدث فيها عن التسامح والرحمة والعفو، ودعا الحاضرين إلى نبذ العنف وتعزيز المحبة والمودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر وأهلها بدوام التقدم والإستقرار ،وأن يرفع عن مصرنا الغالية والعالم البلاء والوباء .

محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية ابوحزام

وفى الختام حرص محافظ قنا على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالى القرية وسط سعادة غامرة منهم بتواجد المحافظ بينهم، متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع ،مناشداً إياهم بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،حفاظا على صحتهم وسلامتهم ،كما استمع إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها ومدى امكانية تنفيذها في أقرب وقت.

محافظ قنا يؤدى صلاة العيد بقرية ابوحزام