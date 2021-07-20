أخبار عاجلة

الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو -
عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة» -
تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو -
هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب -
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش -
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تزاحم المواطنين أمام 38 مجزر في المنيا.. ومؤسسات المجتمع المدني الأكثر إقبالا

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص مواطنين على الإقبال على 38 مجزر بمدن وقري المنيا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لذبح الأضاحي، وقد سجلت مؤسسات المجتمع المدني الأكثر إقبالا، على المجازر لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا .

قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا ، استقبل 38 مجزر الأضاحي من المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا قيام الأطباء والمعاونين والعمال بأداء أعمالهم منذ وصول الذبيحة لبوابة المجزر ومثولها للفحص الطبي، انتهاء بالذبح والسلخ والتقطيع للتوزيع .

وأضاف «عثمان» يتم المرور المستمر، على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحاً به أيام الذبيح والاعداد التي سيتم ذبحها، واسم الجزر.

مجازر المنيا تستقبل الاضاحي
مجازر المنيا تستقبل الاضاحي
مجازر المنيا تستقبل الاضاحي
مجازر المنيا تستقبل الاضاحي
مجازر المنيا تستقبل الاضاحي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأكثر مبيعًا

الأكثر مبيعًا

ترجمات .. «أسرار مصر.. الشعائر والطقوس السرية»

ترجمات .. «أسرار مصر.. الشعائر والطقوس السرية»

ذاكرة الكتب .. «زيارة جديدة للتاريخ».. كتاب يرصد أسرار لقاءات «هيكل» لكبار رجال العلم والسياسة فى العالم

ذاكرة الكتب .. «زيارة جديدة للتاريخ».. كتاب يرصد أسرار لقاءات «هيكل» لكبار رجال العلم والسياسة فى العالم

وزيرة الصحة تعلن تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بالتأمين الصحي الشامل

وزيرة الصحة تعلن تسجيل 85% من سكان محافظة الأقصر بالتأمين الصحي الشامل