تزاحم المواطنين أمام 38 مجزر في المنيا.. ومؤسسات المجتمع المدني الأكثر إقبالا

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حرص مواطنين على الإقبال على 38 مجزر بمدن وقري المنيا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، لذبح الأضاحي، وقد سجلت مؤسسات المجتمع المدني الأكثر إقبالا، على المجازر لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا .

قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا ، استقبل 38 مجزر الأضاحي من المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا قيام الأطباء والمعاونين والعمال بأداء أعمالهم منذ وصول الذبيحة لبوابة المجزر ومثولها للفحص الطبي، انتهاء بالذبح والسلخ والتقطيع للتوزيع .

وأضاف «عثمان» يتم المرور المستمر، على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحاً به أيام الذبيح والاعداد التي سيتم ذبحها، واسم الجزر.

مجازر المنيا تستقبل الاضاحي

مجازر المنيا تستقبل الاضاحي

مجازر المنيا تستقبل الاضاحي

مجازر المنيا تستقبل الاضاحي