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الأردن تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:34 مساءً
تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:34 مساءً
عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:28 مساءً
تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 05:20 مساءً
هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:14 مساءً
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:14 مساءً
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:14 مساءً
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:06 مساءً
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:06 مساءً
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 05:06 مساءً
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كشافة مطرانية بنى سويف???? يؤمنوا المصلين بمسجد عمر بن عبدالعزيز????.. مشهد تراه في مصر فقط
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 20 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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