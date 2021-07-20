أخبار عاجلة

عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة» -
تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو -
هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب -
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش -
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ أسوان يطمئن علي نقيب الأشراف بالمستشفي بعد إصابته في حادث

Print
محافظ أسوان يطمئن علي نقيب الأشراف بالمستشفي بعد إصابته في حادث محافظ أسوان يطمئن علي نقيب الأشراف بالمستشفي بعد إصابته في حادث

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بزيارة مستشفى أسوان الجامعى حيث أطمئن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رئيس رابطة المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن، وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم.

كما أطمئن أشرف عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى ، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم ، وقد رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة»

عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة»

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021

وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021