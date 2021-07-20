محافظ أسوان يطمئن علي نقيب الأشراف بالمستشفي بعد إصابته في حادث

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بزيارة مستشفى أسوان الجامعى حيث أطمئن المحافظ على الحالة الصحية لسماحة إدريس السيد مصطفى الشريف رئيس رابطة المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والذى تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الفخد الأيمن وإصابات في الصدر والبطن، وتم حجزه فى عناية جراحة التجميل ليتلقى العلاج اللازم.

كما أطمئن أشرف عطية على الحالات الأخرى التي كانت مرافقة للسيد الإدريسى ، بالإضافة إلى المرضى بشكل عام داخل أقسام المستشفى المختلفة ومستوى الخدمة الطبية المتوفرة لهم ، وقد رافقه الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى بمستشفيات جامعة أسوان .