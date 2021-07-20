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محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد آل ياسر بالعريش

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محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد آل ياسر بالعريش محافظ شمال سيناء يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك فى مسجد آل ياسر بالعريش

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أدى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه مدير الأمن وقائد قطاع التأمين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالعريش وعدد من رجال الدين الاسلامى بالأوقاف والأزهر الشريف والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وقيادات الجيش والشرطة، إلى جانب عدد كبير من مشايخ وعواقل وأهالي المحافظة، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد آل ياسر بالعريش وسط اجراءات احترازية ووقائية، حيث ألقى الشيخ أيمن جعفر خطبة العيد، ودارت حول التضحية والفداء وضرورة الاستفادة منهما، وأن يلتزم المسلمون بسلوكيات سيدنا ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل عليهما السلام، وأن يكون العيد طاعة وصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العيد طاعة وبعده عمل، وأن يساهم الجميع في تنمية وتعمير سيناء والعمل على احلال الأمن والاستقرار بها .

وأكد المحافظ على تهنئة أبناء المحافظة والشعب المصرى بأكمله بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تذكر أرواح شهدائنا الأبرار الذين أستشهدوا دفاعا عن هذه الأرض.. مقدما الشكر لقوات الجيش والشرطة الذين يحمون الحدود والجبهة الداخلية .

وأعلن المحافظ عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.. مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكوى.. إلى جانب غرف عمليات مركزية وفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات لمتابعة توفير احتياجات المواطنين طوال أيام العيد .

ومن جهة أخرى أدى رؤساء مجالس المدن بكل من: الشيخ زويد وبئر العبدوالحسنة ونخل ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى صلاة العيد في المساجد المخصصة على مستوى المحافظة .

المصرى اليوم

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