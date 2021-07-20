خبير بيطري يدعو لتناول لحوم الجمال..تشبه في مذاقها لحوم الغزال والنعام

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شدد الدكتور وحيد رفعت نقيب الأطباء البيطريين السابق بالبحر الأحمر، المواطنين بالاتجاه نحو تناول لحوم الجمال خلال عيد الأضحى، حيث أثبتت الأبحاث الطبية وقايتها من الإصابة بالأزمات القلبية وتقليل نسبة الدهون في الجسم وتقوية المناعة.

وقال الدكتور وحيد، فضلا عن فوائدها، هناك توصيات طبية بتناول لحوم الجمال للمقدمين على البدء في إجراء عمليات تخسيس وبناء العضلات، فضلا عن قيمتها الغذائية، حيث تتميز لحومها برخص أسعارها مقارنة بباقي اللحوم الحمراء.

وشجع «رفعت» أصحاب المطاعم الشهيرة والقرى السياحية بالبحر الأحمر بتخصيص ركن لتناول لحوم الجمال وتقديم وجبات مختلفة من هذة اللحوم، وأن أفضلها لحوم البعرور، وهو الإبل الصغيرة .

وأوضح «رفعت» أن لحوم الجمال تعتبر خالية من الدهون وتشبه في مذاقها لحوم الغزال والنعام، وتعتبر أقل لحوم حمراء تحتوي على نسبة دهون مقارنة بباقي اللحوم الحمراء، وأن أليافها الخشنة لا يوجد بها دهن وتصلح لمن يطبقون أنظمة غذائية للريجيم والتخسيس.

وأضاف «رفعت» أن لحوم الجمال تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، وتناولها يقي من الإصابة بالأمراض القلبية وتحتوي لحومها على 85% نسبة بروتين، وأن تناول لحوم الإبل مع عصير الليمون يحمي ويعالج القولون من أي أضرار صحية.

وكشف «رفعت» أن الجمل هو الحيوان الوحيد الذي لم تتم عليه أي تجارب من الهندسة الغذائية الوراثية ولحومه خالية من أي ملوثات أو تطعيمات بيطرية، لافتا إلى أن أفضل لحوم الإبل هي التي يتم استيرادها من السودان لأن لحومها طرية وسهلة الطهي لاعتماد تربيتها على المراعي الخضراء المفتوحة ولا توجد بها أي أعلاف صناعية.

وأوضح أن مصر تستورد نحو نصف مليون رأس من الجمال سنويا أغلبها من السودان، ويتم اخضاعها للفحص ووضعها في الحجر البيطري لمدة أسبوعين للتأكد من خلوها من أي أمراض أو أوبئة حتى يتم السماح بدخولها إلى مصر.