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شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

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الجهات الأمنية كثفت من تواجدها حرصًا على سلامة المصلين

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

تصوير محمد لافي الرفاعي: أدى جموع المصلين صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك في المصليات والجوامع في محافظة ينبع والمراكز التابعة لها ومدينة ينبع الصناعية وينبع النخل التي حددتها إدارة المساجد في المحافظة؛ سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادتنا وشعبنا شعب المملكة العربية وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقي والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.

وأدى المصلون الصلاة وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار المستجد تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وملتزمين بالتباعد المكاني بين المصلين.

ونجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور ودوريات الأمن بالخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد حرصًا على سلامة المصلين والحرص على عدم التزاحم عند الدخول والخروج وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

شاهد من ينبع.. جموع المصلين يؤدون صلاة العيد وفق إجراءات منع انتشار كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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