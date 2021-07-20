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فلكية جدة: أحدب العيد يقترن بقلب العقرب اليوم

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فلكية جدة: أحدب العيد يقترن بقلب العقرب اليوم فلكية جدة: أحدب العيد يقترن بقلب العقرب اليوم
يُرصد بسماء الوطن العربي ويشاهد بالعين المجردة

فلكية جدة: أحدب العيد يقترن بقلب العقرب اليوم

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبداية ظلمة الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بالنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن قلب العقرب نجم عملاق ضخم أحمر تبلغ كتلته من 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتراً، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ، وعلى عكس النجوم القزمة الحمراء، فإن عمر النجوم العملاقة قصير وفق المعايير النجمية.
وأضاف أنه يبلغ عمر قلب العقرب حوالي 12 مليون سنة فقط، ومع ذلك فهو في خريف عمره، على عكس الشمس التي يبلغ عمرها 4 ونصف مليار سنة وهو متوسط عمرها.
وأفاد المهندس ماجد أبو زاهرة أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,20 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جداً، مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.
وأشار إلى أن معظم النجوم ذات اللون الأحمر غير مرئية بالعين المجردة، لأنها نجوم قزمة حمراء صغيرة وخافتة، فالنجوم القزمة الحمراء الباردة ليست سوى جزء بسيط من حجم ولمعان الشمس، ولكن يُعتقد أنها تشكل حوالي 70% من النجوم في مجرتنا درب التبانة، وتعد هذه الأقزام الحمراء نجوم طويلة العمر للغاية حيث يبلغ عمرها الافتراضي حوالي تريليون سنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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