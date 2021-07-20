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"شؤون الحرمين" تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة

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"شؤون الحرمين" تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة "شؤون الحرمين" تعلن عن بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة
لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، الذين وصلوا اليوم لأداء طواف الإفاضة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعي، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

وأفاد الحجيلي باستعداد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجة، لأداء طواف الإفاضة، من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه- نقطة تجمع كدي- نقطة تجمع أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة؛ حيث خُصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم مؤكدًا أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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