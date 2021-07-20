الآلاف يؤدون صلاة العيد بالإسكندرية وسط أجواء ذبح الأضاحى (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الآلاف من أهالي الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الثلاثاء، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالأمن والطمأنينة، فيما سيطرت مشاهد نحر وذبح الأضاحى على مظاهر اليوم الأول للعيد بالإسكندرية .

وشهدت المساجد المخصصة لصلاة العيد- التي يصلى بها الجمع- حضور قوى لدعاة وزارة الاوقاف الذين سيطروا على معظم المساجد.

و تناولت خطبة العيد مناسك الحج والتعاليم الواجب إتباعها في العيد والآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، وما يستحب في أيامه من أعمال.

وشدد الخطباء على أهمية صلة الأرحام وأهمية التسامح ونبذ الخلاف .

فيما أقامت مديرية الاوقاف بالاسكندرية غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية وأخرى فرعية بكل إدارة لمتابعة شعائر صلاة عيد الأضحى على مدار الساعة، لرصد أية مخالفات والتصدي لها.

وشهد اليوم الاول للعيد توافد العديد من الاهالى على طريق الكورنيش لالتقاط الصور التذكارية عقب اداء صلاة العيد ثم اتجهوا لنحر الأضاحى وفى تحد لقرارات الجهات التنفيذية بمنع نحر الأضاحى بالشوارع وتوقيع غرامات على مرتكبى هذا السلوك فقد قام العديد من الاهالى بنحر اضاحيهم بالشوارع.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى في مختلف إداراتها بأحياء المحافظة, لاستقبال عيد الأضحى.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة, إنه وجه بتنظيم حملات مرور يومية على المحال والكافيتريات لضبط الأسعار, وإحكام الرقابة على المنشآت السياحية خلال أيام العيد لضمان الالتزام بالأسعار, والتفتيش على المحال العامة من حيث إقامة الحفلات بها من عدمه, بخلاف التأكد من حصول المنشآت على التصاريح اللازمة.

والتنبيه على أصحاب المنشآت السياحية بضرورة الإعلان عن قوائم الأسعار المعتمدة للجمهور، بالإضافة إلى التأكد من وجود الرخص العمومية, والبطاقات الضريبية, والسجلات التجاريه لهذه المنشأت.

واكد «رشاد» ان جميع شواطئ الاسكندرية وعددها ٦٦ شاطئا أتمت إستعدادها لاستقبال الزائرين مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا .

وأهاب مدير الادارة المركزية بالمواطنين ضرورة الإبلاغ والاتصال بالخط الساخن في حالة وجود أي شكوى .

الالاف يؤدون صلاة العيد بالاسكندرية وسط اجواء إحتفالية .. وذبح الأضاحى بالشوارع أبرز مظاهر اليوم الأول

الالاف يؤدون صلاة العيد بالاسكندرية وسط اجواء إحتفالية .. وذبح الأضاحى بالشوارع أبرز مظاهر اليوم الأول

الالاف يؤدون صلاة العيد بالاسكندرية وسط اجواء إحتفالية .. وذبح الأضاحى بالشوارع أبرز مظاهر اليوم الأول

الالاف يؤدون صلاة العيد بالاسكندرية وسط اجواء إحتفالية .. وذبح الأضاحى بالشوارع أبرز مظاهر اليوم الأول