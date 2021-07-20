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محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بالعيد 

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محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بالعيد  محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بالعيد 

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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله ، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.

ضم الوفد الدكتور هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس أسعد، الأنبا أغابيوس اسقف مطرانية ديرمواس، القس متي عبدالملاك، القس عصام عطيه رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، القس أمير صادق، القس كمال رشدي، القس نبيل صموئيل، القس ميشيل فؤاد، القس نبيل ثابت، القس صفا وليم، القس جوزيف وليم، القس اسحق النميري، القس عبدالسيد يونان، القس فيليب عبيد الله، القس سمير رشدي.

أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات السيد، رئيس الجمهورية.

وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على ارض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.

واكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على ارض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

المصرى اليوم

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