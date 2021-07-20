محافظ المنيا يستقبل عددا من القساوسة والمطارنة للتهنئة بالعيد 

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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفداً كنسيا ضم مطرانية ملوي، وديرمواس، ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعاون أبنائها المخلصين.
ضم الوفد الدكتور هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي، القس اندراوس أسعد، الأنبا أغابيوس اسقف مطرانية ديرمواس، القس متي عبدالملاك، القس عصام عطيه رئيس المجمع الإنجيلي بالمنيا، القس أمير صادق، القس كمال رشدي، القس نبيل صموئيل، القس ميشيل فؤاد، القس نبيل ثابت، القس صفا وليم، القس جوزيف وليم، القس اسحق النميري، القس عبدالسيد يونان، القس فيليب عبيد الله، القس سمير رشدي.
أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء المطارنة، مؤكدا أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات السيد، رئيس الجمهورية.
وجه الوفد الشكر والتقدير، لمحافظ المنيا، وكافة القيادات التنفيذية القائمين على العمل وتحقيق الإنجازات على ارض محافظة المنيا، مؤكدين ان المرحلة التي تمر بها البلاد، تلزم تواجد روح الحب والسلام.
واكد محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على ارض الواقع، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.