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محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الفولي

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محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الفولي محافظ المنيا يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الفولي

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أدى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد الفولي بمدينة المنيا، وسط ااتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ألقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن سنة الأضحية وحكم مشروعيتها، وأيضا ما يمثله العيد من إدخال الفرحة والسرور على كل مسلم باعتباره يوم الطاعة والتراحم والتزاور والتصافح ليكون يوما مشهودا تشهده الملائكة جمعاء، وهو ما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وناشدهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

المصرى اليوم

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