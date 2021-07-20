محافظ الغربية يؤدي صلاة العيد بمسجد السيد البدوي وسط إجراءات احترازية

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أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيد البدوي وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، الشيخ سيد عبدالمجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

ووجه الدكتور رحمي التهنئة لأهالي محافظة الغربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولي- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء.

وأشاد المحافظ بإتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المسجد، وانتشر رجال الشرطة والكمائن الثابتة في محيط المسجد والمساجد المخصصة للصلاة وعددها ٣٠٠٠ مسجد على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية بالتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات، والتزام المحال والمقاهي بالقرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع استمرار تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات للبلاغات والشكاوى على مدار الساعة.