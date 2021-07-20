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أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في 600 مسجدا بشمال سيناء

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أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في 600 مسجدا بشمال سيناء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في 600 مسجدا بشمال سيناء

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أدي الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد ٦٠٠ مسجدا على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام المديرية، أنه تم فتح المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجدا لآداء صلاة العيد بها بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصليات الشخصية وفقا للضوابط المحددة من وزارة الأوقاف .

وأشار إلى عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مشددا على الحث على أهمية التزاور والتراحم بين المسلمين، وإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير وبخاصة في الطعام والشراب.

المصرى اليوم

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