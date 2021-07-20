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حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

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حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة
مسارات افتراضية أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.. الركن الخامس

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

‬ أدى أول وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعّلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

تأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -رعاها الله- في العناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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