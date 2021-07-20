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مئات الآلاف من المواطنين يحرصون علي أداء صلاة عيد الأضحي في المنيا

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حرص مئات الآلاف من المواطنين في المنيا، على أداء صلاة عيد الاضحي المبارك، داخل المساجد الكبيرة، بمدن وقري المحافظة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية داخل المساجد، وأمنية، وانتشار لسيارات الإسعاف بمحيط المساجد .

وحرص المواطنين على اصطحاب أطفالهم، وارتداء الكمامات، ووزعت الهدايا الرمزية على الأطفال .

فيما حرص المحافظ اللواء أسامة القاضي، ومدير الأمن اللواء محمود خليل، وقيادات المحافظة، وأعضاء النواب والشيوخ، على حضور صلاة العيد بمسجد الفولي بمدينة المنيا .

والقي أئمة وخطباء المساجد خطبة العيد، وسط حضور كبير من المصليين، داعين المولي عز وجل ان يحرص وأهلها من كل سوء وان يوفق القيادة السياسية، في قراراته .

صلاة عيد الاضحي المبارك في المنيا
صلاة عيد الاضحي المبارك في المنيا
صلاة عيد الاضحي المبارك في المنيا
صلاة عيد الاضحي المبارك في المنيا
صلاة عيد الاضحي المبارك في المنيا
صلاة عيد الاضحي المبارك في المنيا

المصرى اليوم

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