آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات وسط إجراءات احترازية (صور)

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أدى آلاف المصلين بالقاهرة وجميع محافظات الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف.

وتوافد المصلون منذ الصباح الباكر على المساجد لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وشكل الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك تضم كل من :«الدكتور هشام عبدالعزيز على، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيسًا، والشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائبا للرئيس، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا، والدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا، الدكتور رمضان عفيفي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا، الشيخ خالد أبوالقاسم عطية، معاون رئيس قطاع الشؤون الدينية عضوًا.

وأوضح وزير الأوقاف أن اللجنة تكون مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كل من، مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس هذه اللجان عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد.

كما تتابع اللجنة عمليات صلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.