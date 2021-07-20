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محافظ الجيزة يؤدى صلاة العيد بمسجد المغفرة بالعجوزة ( صور)

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أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المغفرة بحى العجوزة وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من .

وأشار المحافظ عقب صلاة العيد انه تم رفع درجة الإستعداد القصوي بكافة أجهزة المحافظة وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والتى تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات وذلك لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة والأستجابة السريعة لشكاوي المواطنين .

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بمختلف القطاعات وإلتزام المحال والمقاهى بالقرارات والإجراءات المنظمة للعمل وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين .

وشدد على كافة القيادات بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء مع التعامل الحازم معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة إلى منع كافة أنواع الإشغالات والتعديات على نهر الطريق من قبل المحال والمقاهي والمنشأت التجارية وذلك لتسهيل الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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