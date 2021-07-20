أخبار عاجلة

تفحم 33 شخصاً في تصادم حافلة ركاب بشاحنة وقود في الكونغو -
هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب -
محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش -
وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ المنوفية يؤدى شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الي بشبين الكوم

Print
محافظ المنوفية يؤدى شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الي بشبين الكوم محافظ المنوفية يؤدى شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الي بشبين الكوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي صباح اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرى بمدينة شبين الكوم وسط إجراءات إحترازية ووقائية ، بحضور اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.


حيث ألقى إمام العيد الخطبة مهنئاً جموع المصلين بعيد الأضحي المبارك الذى فيه الكثير من المنح والعطايا والفداء والتضحية ، كما تناولت الخطبة التأكيد على أن الأضحية شعيرة عظيمة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم " ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم " فالأضحية فيها توسعة على النفس والأهل وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء والمساكين ، مؤكداً على أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حثنا عليها الإسلام كحسن الخلق والصدق والأمانة وصلة الأرحام.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب المنوفية العظيم بهذه المناسبة داعيا المولي عز وجب أن يحفظ مصرنا الغالية في أمن وأمان ، كما ناشد جموع المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى حفاظاً على الصحة العامة حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة»

عبدالرحمن مجدي معلقًا على قرار إيقافه: «غريب جدًا التوقيت..أنا معملتش حاجة»

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

هل تعتبر نفسك فاشلًا في ركن سيارتك؟.. شاهد الفيديو لتجيب

محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

محافظ شمال سيناء يتفقد سير العمل في تنفيذ محور الفاتح بالعريش

وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021

وزارة الخارجية تطلق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021