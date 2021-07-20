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تفاصيل جديدة في لغز العثور على جثة طفلة المتغيبة في المنوفية

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تفاصيل جديدة في لغز العثور على جثة طفلة المتغيبة في المنوفية تفاصيل جديدة في لغز العثور على جثة طفلة المتغيبة في المنوفية

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تمكنت مباحث المنوفية من فك لغز اختفاء الطفلة هدى .ر بمركز أشمون حيث تبين قيام زوجة عمة الطفلة بقتلها، واخفاء جثتها داخل جوال بمنزل والدها تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

وقالت إيمان عجلان، والدة الطفلة هدى أن ابنتها كانت تجهز نفسها للاحتفال بعيد الأضحى، وأثناء خروجها من المنزل لشراء مخبوزات من أمام المنزل، لم ترجع إلى البيت مرة أخرى إلا جثة هامدة

واضافت أن قوات الشرطة عثرت على ابنتها مقتوله على يد زوجة عمها، وقامت المتهمة بدفنها في جوال من الرمل اعلى سطح منزل والدها

وعثرت قوات الشرطة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، على جثة الطفلة «هدي» والتي اختفت قبل عدة أيام، وحررت أسرتها محضرًا في قسم الشرطة بأشمون يفيد باختفائها، وتبين وجود الجثة داخل منزل زوجة عم الطفلة، والتي قتلتها على خلفية مشاكل سابقة بين المتهمة وأسرة المجني عليها

المصرى اليوم

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