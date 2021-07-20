تزيين المقاعد والدواوين بشمال سيناء لاستقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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قامت القبائل والعائلات بشمال سيناء بتزيين وتجميل المقاعد والدواوين في مختلف مدن المحافظة، لاستقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أبناء العائلات والقبائل الأخرى.

وقال حسن سلامه، الباحث في التراث السيناوي، أنه يتم فتح المقاعد والدواوين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، بعد تجهيزها وتجميلها، لاستقبال المهنئين بالعيد.

وأكد سلامه، على تزيين وتجميل المقاعد والدواوين عن طريق سعف النخيل الأخضر ونبات العاذر الأخضر ووضع الرايات البيض أعلي المقاعد، وحديثًا وضع عقد من الأضواء المبهرة .

أضاف سلامه، أن المقاعد والدواوين تقدم وجبات الطعام المتنوعة للمهنئين خاصة وجبتي الغذاء والعشاء، حيث تتكون الوجبات من اللحوم والمرق والثريد، وفي بعض الأحيان اللحوم المشوية على النيران، بجانب الشاي والقهوة على مدار اليوم.