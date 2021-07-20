هروب عجل يتسبب في مصرع شخصين واصابة 2 آخرين

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لقي شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين بعد وقوع عجل أضحية من سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي في المنوفية على سيارة ملاكي، في حادث مروع، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى الباجور العام لتقديم الخدمات الطبية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث على الطريق الإقليمي دائرة مركز الباجور، بعد وقوع عجل على سيارة ملاكي، تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين بكسور وجروح تم نقلهم على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور العام.

بالمعاينة الاولية تبين«، وفاة كلا من الدكتور»ص. ا«و»م. ج. ا«وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح، تم نقلهم على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث وإصدار تصاريح بدفن الجثامين