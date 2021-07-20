أوقاف شمال سيناء تخصص 600 مسجدًا لصلاة عيد الأضحي المبارك

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خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء عدد 600 مسجدًا على مستوي المحافظة لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك.

وقال الدكتور ابراهيم جمعة ابراهيم مدير عام المديرية، أنه سيتم فتح المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وعددها 600 مسجدا لآداء صلاة العيد بها بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصليات الشخصية وفقا للضوابط المحددة من وزارة الأوقاف .

وأشار إلى عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات أو الأماكن الفضاء، مع فتح المساجد للصلاة قبلها بـ10 دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق على ألا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق وألا تزيد الخطبة على 10 دقائق .