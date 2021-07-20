تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة عيد الاضحي في شمال سيناء

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تقوم مديرية أوقاف شمال سيناء، فجر اليوم، بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة عيد الاضحي المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، إن العاملين في المساجد يقومون بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة العيد، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.

وناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة العيد وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة عيد الاضحي المبارك.