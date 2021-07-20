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مجلة فوربس تكشف تحقيق « » المليارات خلال فترة رئاسته لأمريكا

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مجلة فوربس تكشف تحقيق «ترامب » المليارات خلال فترة رئاسته لأمريكا مجلة فوربس تكشف تحقيق « » المليارات خلال فترة رئاسته لأمريكا

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كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن وثائق جديدة بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد حقق مكاسب مالية بلغت 2.4 مليار دولار خلال فترة رئاسته من يناير 2017 إلى ديسمبر 2020.

وقالت المجلة «أنه خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسته حقق ترامب أرباحا تقدر بـ650 مليون دولار، لكن في عام 2020 تراجعت الإيرادات إلى ما يقدر بنحو 450 مليون دولار بسبب وأنه رغم تبرعه براتبه البالغ 400 ألف دولار، فإن أعماله حقق نجاحا كبيرا أثناء توليه منصبه، مشيرة إلى أنه لولا جائحة كورونا لكانت أعماله قد حققت إيرادات أكبر بكثير.

وكانت النسبة الأكبر من عائدات ترامب من خلال نواديه وممتلكاته الخاصة بالجولف، والتي حققت ما يقرب من 940 مليون دولار على مدار أربع سنوات. وساهم منتجع الغولف الذي يملكه في مدينة ميامي بحوالي 270 مليون دولار.

أما نادي «مار إيه لاغو» في بالم بيتش فحقق حوالي 90 مليون دولار، بينما نادي الغولف في نيوجيرسي فحقق حوالي 60 مليون دولار.

المصرى اليوم

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