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تصدرت أغنية الفنان عمرو دياب الجديدة «أحلى ونص» قائمة تريند Twitter في مصر، عقب طرح برومو الأغنية ضم مجموعة أغانيه في موسم صيف 2021.

تداول متابعي تويتر هاشتاج «عمرو_دياب_احلي_ونص»، وتقول كلمات الاغنية :

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح الأسبوع الجاري أغنياته الصيفية وهى «اتقل» من كلمات تامر حسين وألحان مدين وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتعد اغنية «أحلى ونص» هي ثالث اغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية «الدنيا بترقص» ثم طرح بعدها «اتقل».