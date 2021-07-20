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«فارس» رئيسًا للبنك الزراعى فى الوجه البحرى

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«فارس» رئيسًا للبنك الزراعى فى الوجه البحرى «فارس» رئيسًا للبنك الزراعى فى الوجه البحرى

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أصدر علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، قرارا بترقية الدكتور أمجد فارس، رئيس منطقة جنوب الصعيد، إلى رئيس مجموعة البنك بالوجه البحرى.

ونظم العاملون فى قطاع البنك بسوهاج حفل وداع لـ«فارس» أشادوا خلال كلماتهم فيه بالدور الذى لعبه فى تطوير القطاعات التابعة للمنطقة، والطفرة التى حدثت لبنوك القرى، من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم مشروعات تنموية، عادت على الفلاح بصورة خاصة، والمواطن بشكل عام.

وقال الدكتور أمجد، خلال كلمته، إنه وجد تعاونا لم يكن يتوقعه من قيادات المنطقة، وكذلك رؤساء البنوك الفرعية، أسهم بصورة كبيرة فى تحقيق الأهداف التى وضعتها الدولة للتنمية فى الريف وبصورة خاصة فى محافظات الصعيد.

وأضاف أن البنك الزراعى المصرى يعد واحدا من أهم وسائل التنمية، لما يقدمه من خدمات للفلاح فى كل مكان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التى يساهم فيها بصورة كبيرة.

وفى نهاية الحفل قدم قادة قطاع سوهاج درع البنك لرئيسهم السابق وتمنوا له مزيدا من التقدم فى شتى المواقع القيادية التى يتولاها.

المصرى اليوم

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