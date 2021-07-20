السبكي يعلن تعاقده مع محمد إمام على فيلم « عمهم » (صور )

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أعلن المنتج أحمد السبكي، على تعاقده مع الفنان محمد إمام لبطولة فيلم جديد يحمل أسم «عمه‍م».

ونشر السبكي صورتين عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهر بجانبه محمد إمام وابنه كريم السبكي، معلنا عن بدأ التحضير للفيلم وعلق:«احمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم عمهم وتم رصد ميزانية ضخمة للعمل والذي يعتبر نقله نوعية جديدة وهي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية

وأضاف :«وجاري التحضير وترشيح بقية الأدوار إستعداداً لبدء التصوير بعد عيد الأضحى مباشرةً الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي».

يذكر أن محمد إمام شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «النمر» ،بطولة كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبدالله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.