«أنا عمري ما بطاطي».. عمر كمال يرد على قرار حمو بيكا بعدم الغناء معه

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رد المطرب عمر كمال على إعلان حمو بيكا، مطرب المهرجانات، قراره بعدم الغناء معه بأغنية «الدنيا بتجرح.. وقلبى في حكاوي»، وجاءت الكلمات كأنها ترد قرار حمو بيكا.

الدنيا بتجرح وقلبي في حكاوي .. ولا حاجه بتفرح ولا حد بيداوي

من صغري وانا بشقي عايش فيها بطولي .. والناس يابيكا راشقه عالرزق بصولي

لسه عليا بيتكلمو ناسين انهم اتعلمو .. ماتقولو ياعم وفهمو اللي يبيع بيضيع

هفضل استاذ وهفكره لو مرض السيط هيغره .. في الدنيا اللي بيتكبرو بيروحو وقتهم في السريع

ولا عارف انا مين باقي ولا مين هيخدعني .. الطيبه بقيت غبائي بقي كله هيبعني

طيب ياناس هتشوفو انا عمري ما بطاطي .. قلبي قاتل خوفو لو كان على حياتي

لما هنظهر في اندهاش صارفين المرجله كاش .. والزعيم احمد الرشاش جوا الرمل هو الكبير

على وضعي انا مش بهيب جوا عيني انتم مزاريب .. يلا حاسبو على المشاريب فوزو بقي وروني تاديب

الفكره مش ماده الفكره تقديري .. والعمر اهو عدي يالي نسيتو خيري

انا بيكو هتغدي هرتاح انا مسيري .. افعالكم ليها رده يالي نسيتو خيري

من قلبي هقولكم رساله ياقلبو مش صافيه وشياله .. انا كنت فاكركم رجاله والحسبه دي خسرنا

انا مش راجع للي باعوني ولا عالبال ولا بتوحشوني .. عمري في مره ما اغير لوني وبنفذ مش بتكلم

وكان حمو بيكا هاجم عمر كمال، حين قال عمر في برنامج عمرو أديب بأن بيكا «لا يجيد الغناء.. ولا يغني، هو كاركتر بس».

ورد حمو بيكا على عمر كمال بفيديو بث مباشر على فيس بوك قائلًا: «أنا توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني».

وأضاف :«العبداللي قدامك ده ممكن يقعد 3 أيام يغني في أغاني بتاعتي، وأنت بتغني أغاني مش بتاعك زي حبيبي بالبنط العريض، معايا داتا أقعد أغني فيها 3 أيام، وفيجو الدخلاوي هيفضل بصمة مصر، خلاص كده انتهت معاك وتيجي تعمل معايا فيديوهات معايا عشان تتشاف.. عايزك تبين نفسك وتعمل أغاني لنفسك.. وتطلع تغني لوحدك».