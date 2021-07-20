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صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 اقتربت أدائها، ويبحث الكثير على شبكة جوجل على موعد إقامتها، ومنها (موعد صلاة عيد الاضحى في مصر، موعد صلاة عيد الاضحى في مصر اليوم، مواقيت صلاة عيد الاضحي مصر، موعد صلاة العيد الاضحي في مصر، موعد صلاه العيد الاضحى المبارك مصر، صلاة العيد الاضحى 2021).

وضعت وزارة الأوقاف شروط لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، ووفقا لما أصدره الدكتور، محمد مختار جمعة، على أن تقام صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام خلالها صلاة الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال قناته عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، إنه يمنع صلاة العيد في المساجد والزوايا التي لاتصلى فيها صلاة الجمعة إضافة إلى عدم إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، في الطرقات والساحات والشوارع مع الإلترازم بكافة الإجراءت الإحترازية.