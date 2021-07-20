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صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 اقتربت أدائها، ويبحث الكثير على شبكة جوجل على موعد إقامتها، ومنها (موعد صلاة عيد الاضحى في مصر، موعد صلاة عيد الاضحى في مصر اليوم، مواقيت صلاة عيد الاضحي مصر، موعد صلاة العيد الاضحي في مصر، موعد صلاه العيد الاضحى المبارك مصر، صلاة العيد الاضحى 2021).
وضعت وزارة الأوقاف شروط لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، ووفقا لما أصدره الدكتور، محمد مختار جمعة، على أن تقام صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام خلالها صلاة الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال قناته عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، إنه يمنع صلاة العيد في المساجد والزوايا التي لاتصلى فيها صلاة الجمعة إضافة إلى عدم إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، في الطرقات والساحات والشوارع مع الإلترازم بكافة الإجراءت الإحترازية.
وعيد الأضحى المبارك يحل اليوم الثلاثاء الموافق 20 -7- 2021، والمسلمين والمسلمات يهتمون بكيفية صلاة العيد خلال زمن فيروس كورنا، وهل يجوز أدائها في المنزل، بدلا من الذهاب إلى المسجد. لمن يخشى العدوى بفيروس كورونا المستجد، يجوز صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل، وفقا لما أجازته العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر.
ويقدم المصري اليوم خدمة، تحميل تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة بهذا النص: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا… لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصرعبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلى على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليم».