دعاء عيد الأضحى مكتوب 2021 - 1442 .. أدعية للأم والزوج والأولاد والأهل والأصدقاء

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دعاء عيد الأضحى مكتوب 2021 / 1442 والأدعية بوجه عام هي من أهم القربات التي يجب أن يتقرب بها العبدإلى ربه، ويعد بإذن الله من الأدعية المستجابة .

إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك، أو يسأ لك عن أمره، وقد علمت أ نه ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا.

اللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه على.

يا رب يا رب، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، صل على محمد وآله، واستجب لي جميع ما سأ لتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وأورده وقدره واقضه وأمضى، وخر لي فيما تقضي منه، وبارك لي في ذلك وتفضل على به، وأسعدني بما تعطيني منه، وزدني من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين .

اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا” “اللهم لا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمّتك نصبًا وأمهلني وأقل العثرات عن طريقي، اللهم لا تبتليني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي لك، اللهم اجبرني جبرا يليق بك يا أكرم الأكرمين.

عيد أضحى سعيد عليكم أحبتي، اللهم ارزقهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا سيئها، واعتق رقابنا من النار عيدكم مبارك” “ اللهم يا خالق الكون يا من تحيي العظام وهي رميم، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم أسعدنا وأحبتنا ومن له فضل علينا والمسلمين جميعًا بالعيد السعيد.

يُفضل أن يكون الداعي نظيفًا يرتدي ثياب جميلة في يوم العيد، فهو من الأيام المباركة التي تزيد حياة الموحدين بهجة وإشراق، علاوة على ذلك يتعين عليه التواصل مع الأقرباء والتهنئات وتوزيع جزء من الأضحية التي ذبحها عليهم، ومن ناحية أخرى عليه تجنب فعل ما يساهم في إغضاب الرحمن يوم العيد، يتعين عليه الدعاء بما يلي:

أسألك اللهم أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وخير خلقك، وعلى آل محمد الطاهرين الأخيار، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها أبواب الفرج، اللهم اجعل لنا نصيب من صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك واستجب دعائنا يا منان” “ اللهم صلي على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد، كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين والتأييد للمسلمين في كل مكان” شاهد أيضا: احدث بوستات عيد الاضحي للأصدقاء والاحباب 2021 منشورات تهنئة العيد “اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر، عيد أضحى مبارك على جميع المسلمين” “اللهم ارزقنا من الأقدار أجملها، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيمن بغى علينا، اللهم اعتقنا من العذاب في الدنيا واعتقنا من النار في الآخرة واجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم أعد علينا الأعياد أعواما عديدة وأسعدنا بها يا الله.

أسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك، أو ترفع لهم عندك درجة، أو تعطيهم خيرا من خير الدنيا والآخرة أن تجعل لي حظًا فيه ونصيبًا منه” “ يا رب يا رب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآله واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، اللهم قدره لي بلطفك ورحمتك وكرمك وبارك لي في ذلك وتفضل على به وأسعدني بما تعطيني منه وارزقني من فضلك وسعة لطفك يا واسع يا كريم، وصلى على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين.

اللهم إني أتيت إليك مقرًا بالذنوب والإساءه لنفسي، راجيا عفوك ورضاك، اللهم إني أسألك الرحمة والمغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء، يا عظيم يا كريم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم ارحمني برحمتك واغفر لي ولمن أحببت ومن علينا بفضلك ولطفك” “اللهم إني أسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم احفظ أحبتي من كل سوء” “ أقدم لكم أحبتي تهنئة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأتمنى أن يرزقني الله وإياكم العمر المديد في طاعته وأن يديم الله السعادة والفرحة في قلوبكم.

اللهم اجعل أبنائي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمهم من العلل والآفات، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه واغفر لهم يا غفار.

اللهم إني أعوذ بك من غضبك واستجير بك من سخطك وأسألك الأمن من عذابك، اللهم إني أسألك الهدى يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أمنه من العذاب اللهم اهدنا وعفو عنا، اللهم احفظ زوجي أينما ذهب” “ اللهم احفظ لي روحًا أخاف عليها من كل شيء، وأخشى عليها من كل ضرر اللهم إني أستودعك زوجي الحبيب فاحفظه في ودائعك، اللهم في هذا العيد المبارك ارزقه السعادة والسرور، واجمعني به في الدنيا على طاعتك وعند الآخرة في جنات النعيم” “اللهم إنك أهديتني شخصا ملأ حياتي بالسعادة، اللهم إني أحببته فيك وأنت من أحببتني به، اللهم احفظه أينما حلت قدمه وأطل بعمره، اللهم أسعده في كل حين، اللهم لا تحرمني من العيد معه فلا عيش ولا هناء إلا به.

اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة” “اللهم أعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، اللهم أمدنا من لدنك بالغير والمغفرة والعفو والرضا، وارزقنا السرور” “اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان والتّصديق برسولك، اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك ولا يرد سخطك إلا عفوك ولا يجير من عقابك إلا رحمتك” “اللهم هب لي من لدنك فرجًا بالقدرة التي تحي بها أموات العباد، اللهم لا تجعلنا عرضة للأمراض وسيء الأسقام” “ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا، اللهم ارضنى بقضائك وقدرك وبكل ما قسمته لي” “اللهم اجعلنا من الحامدين لك في كل حين اللهم اشملني بلطفك، اللهم احفظ أهلي وذريتي وأحبابي.

اللهم اجبر خاطرنا في أحبابنا، اللهم ارزقهم السلامة والأمن والأمان والراحة، اللهم اجعل لهم نصيب من الستر والعافية، اللهم اصرف عنهم السوء واجعلهم من الهادين المهتدين، اللهم جنبهم طريق الضلال” “ اللهم اجعل النصر المبين حليفنا، اللهم يا عادل يا غفار يا قوي ياجبار اجعل كيد الظالمين في نحورهم، اللهم ارزقني رفقة صالحة تعينني على طاعتك” “اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم، ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا ولي من ظلم، اجعل لي وأصدقائي في يوم العيد المبارك من أمرنا فرجا ومخرجا.

اللهم إني وقفت ببابك راجيًا عفوك وطالبًا منك الرضى، اللهم إني أسألك في هذا اليوم الطيب أن تيسر لأمي كل أمر عسير وأن تصرف عنها البلاء وأن تنزل عليها رحمتك وشفائك وعفوك يا أكرم الأكرمين ويا هادي المضلين” “اللهم يا عادل يا حكم يا مالك الملك اكفنا شر كل ظالم، اللهم لا تفجعنا في عزيز علينا، اللهم اصرف عنا سوء القضاء وانصرنا على كل ظالم، اللهم احفظ أمهاتنا واجعلنا بارين بهم” “اللهم إني أتوسل إليك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد وباسمك العظيم، اللهم فرج عنى ما أمسيت فيه وأصبحت فيه، اللهم أجرني وأجر أمي من الهموم، اللهم فرج كربها اللهم يا من قلت للشئ كن فيكون اللهم أحطها برحمتك.

اللهم إن هذا المقام مقامك، أنت الولي وأنت الحاكم، وأنت القادر لا يغلب أمرك ولا يجاوز تدبيرك أنت العالم بكل شيء وأنت على كل شيء قدير، احفظ عائلتي وحاوطهم بلطفك ورحمتك يا أكرم الأكرمين” “اللهم ارزق عائلتي وأحبتي الصلاح والفلاح والراحة، اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم انصرهم واجعلهم مجبورين أينما ذهبوا” اللهم اجعلهم أسعد خلقك واجعل الأفراح لا تغيب على حياتهم، اللهم إنهم عائلتي أنتمي إليهم وأتمنى لهم الخير، اللهم لا تريني فيهم مكروهًا، اللهم ارزقهم السرور والراحة، عيدكم مبارك أحبتي تقبل الله طاعتكم ورزقكم من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة.

اللهم إليك تعمدت بحاجتي وبك أنزلت اليوم فقري ومسكنتي، اللهم اغفر لي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، وصل على محمد وعلى آل محمد، اللهم تولى قضاء حاجتي، اللهم يسر لي أموري اللهم اصرف عني السوء وارزقني من خير الدنيا ونعيم الآخرة” “اللهم ارزقنا العافية والأمن والسلامة، وأسعدنا بالعيد واجعله سعيدا علينا، واجعل أحبتنا في راحة وسرور، اللهم لا تشمت بهم الأعداء واصرف عنهم شر القدر، عيدكم مبارك” “ اللهم بعدد من سبحك، اللهم بعدد من ذكرك اللهم بعدد من شكرك، اللهم بعدد من حمدك، اللهم بعدد من سجد لك في الليل والنهار والسماء والأرض، أسعد أحبتي بالعيد وأعده عليهم باليمن والبركات، اللهم واغفر لهم، اللهم نور قلوبهم اللهم فرج كربهم اللهم نفس الهم عنهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم بلغهم ما يريدون اللهم اجمعني بهم في جنات الخلد.

أسألك يا الله أن تهب لي من لدنك فرجا بالقدرة التي تحي بها الأموات ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي اللهم ارزقني طعم العافية إلى منتهى أجلي ولا تشمت بي الأعداء، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا” “اللهم علمنى، اللهم استخدمني اللهم أنصفني، اللهم انصرني اللهم أكرمني اللهم ارفع ذكرى ودرجتي في الدنيا والآخرة اللهم ارزق أحبتي الستر والراحة والأمان أينما ذهبوا” “اللهم يا من بيده تدبير الأمور يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لي ولمن في قلبي حبهم، وبارك لي ولمن يدور في بالي ذكرهم وتب على وعلى من ترتاح روحي لوصلهم، وتقبل صالح أعمالي وأعمالهم وطاعتي وطاعاتهم، اللهم لا ترد لي ولهم دعاء ولا تخيب لي ولهم رجاء، اللهم أسعدني وأسعدهم في يوم العيد المبارك.

اللهم لا يرد غضبك إلا حلمك ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، اللهم ارحمني برحمتك واهدني بهداك، اللهم جنبني الشيطان وأعوانه” “اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل دعائي، اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب على وتغفر لي وترحمني” “اللهم ارزقنا قلوبا حبنا فيك، اللهم ارزقنا قلوبا حنونة تسامحنا إذا أخطأنا وتعذرنا إذا قصرنا وتدعوا لنا إذا مرضنا، اللهم ألف بين قلوبنا واجعل المحبة عنوان لنا في كل شيء”.

اللهم في هذا اليوم العظيم لا تخيب رجائي، يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم أتك ثقة مني بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته، إلا شفاعة نبيك محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والتسليم” اللهم في هذا العيد المبارك سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، اللهم ألن قلوبهم كما ألنت الحديد لداود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا علام الغيوب اطفئ غضب أعدائي بلا إله إلا الله” “اللهم ياذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء أسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وفرجا من بحر كرمك، أنت بيدك الخير كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ماتقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم كثير الجود.

اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والإيمان بك والتّصديق برسولك، اللهم في هذا اليوم المبارك ارزقنا التقوى والصلاح والفلاح، اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي والأسقام، وكل ما فيه ضرر لنا” “اللهم إني أسألك الرحمة فارحمني، اللهم إني أسألك الكفاية فاكفني، اللهم إني أسالك الرزق الوفير فارزقني، اللهم إني أستعين بك فأعني، اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا فاغفر لي، اللهم إني أستعصمك فاعصمني” “اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ماتعلم واستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واسترنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم أسعد أناس لم يحضروا العيد معنا، اللهم ارزقهم الهناء والسرور، اللهم لا تحرمنا من وجودهم في حياتنا، وردهم إلينا سالمين غانمين، عيد أضحى سعيد وكل عام وأنتم بخير” “ اللهم بعلمك الغيب اجعل خطانا تتجه نحو ما هو خير لنا، وبقدرتك اجعل كل عسير يسير علينا وبرحمتك افتح لنا أبواب الفرج والسعادة والرضا، إنك على كل شيء قدير عيد أضحى سعيد” “اللهم في صباح العيد المبارك أستودعك اللهم احبابي، اللهم احفظهم اللهم أطل في أعمارهم وأسعدهم ضعف ما أسعدني، واجعل أعيادهم طيبة كطيبة قلوبهم وطهارة أرواحهم” “ اللهم في هذا العيد المبارك أسعد أحبتي وارزقهم راحة البال، ومتعهم بالصحة وارزقهم رضاك واجعل الجنة مبتغاها.

إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني وإن أهلكتني، فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره، وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا” “اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والإيمان بك، والتصديق برسولك اللهم أعزنا بعزك، وأسعدنا بقربك اللهم جنبنا الشيطان وذريته” اللهم لا يرد غضبك إلا حلمك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارزقنا الراحة وأسعدنا بما أعطيتنا”

العودة إلى الله دائمًا تكون الطريقة المثلى لحل عامة المشاكل التي يعاني منها الفرد، فهو القادر على محو السيئات وتحويل حال الفرد لحال أفضل، علاوة على جلب الراحة والمنافع لكل البشر، لذا يتعين على كل موحد الرجوع للرحمن وطلب العفو منه، زيادة على ذلك يمكنه الدعاء بما يشاء مع مراعاة الآداب العامة له؛ كالتالي:

- كثرة الإلحاح يقوم الكثيرون بالدعاء مرة فقط وعندما لا يستجاب، يشعرون بالحزن والأسى ويشكون أن الرحمن لن يقبلهم.

- يُفضل أن يكون المسلم لحوح في دعائه، علاوة على ذلك يصطفي أوقات النفحات والبركات كي يردد دعائه. عدم العجلة يجب ألا يكون العبدمتعجلًا في رؤية أثر دعائه، فالخالق يحب سماع صوته مرارًا. حمد الرحمن يستحب حمد القهار عند الدعاء، ولا يفضل الدخول فيه مباشرة، علاوة على ذلك يفضل الصلاة على العدنان. استقبال القبلة يُفضل أن يجلس الموحد متجهًا ناحية القبلة عندما يريد الدعاء والتضرع للرحمن.

- حضور القلب يجب على العبدالتركيز وانتقاء أطيب الكلمات عند الدعاء، ومن جهة أخرى يتعين عليه استشعار كل كلمة يرددها والخشوع للرحمن أثناء قولها.

- الاعتراف بالإثم العودة إلى الخالق تتطلب اعتراف المسلم بذنبه، لذا يتعين عليه الإقرار بعامة الآثام التي ارتكبها.

- الطهارة يُفضل أن يكون العبدطاهرًا حينما يتجه لربه طالبا عفوه، ومن الجيد التيقن بالاستجابة وعدم جعل سوء الظن يتملك عقل الشخص.

وأخيرًا يفضل الكثيرون ذكر دعاء عيد الأضحى المبارك حينما يأتي صباحه، ومن الجيد مراعاة آداب الدعاء مثل الإلحاح بكثرة والطهارة علاوة على استقبال القبلة، وحمد الله عند البدء مع حضور القلب وعدم العجلة، ويفضل أن يتصدق الموحد من الأضحية التي ذبحها راغبًا بذلك وجه الجبار، ومن جهة أخرى عليه تهنئة الأحباب ووصل الأرحام ومعايدة الأصدقاء وتجنب فعل الأمور التي فيها مفسدة له أو لغيره.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا