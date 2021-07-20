هشام جمال يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

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كشف المنتج والفنان هشام جمال، عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، المتواجدة بالعناية المركزة لأحدى المستشفيات عقب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر هشام جمال صورة تجمعه مع دلال عبدالعزيز من كواليس مسلسل «في بيتنا روبوت» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وكتب على الصورة قائلاً :«عدي تقريبا ٩٠ يوم على دخول الأم الحنينة والست صاحبة الواجب، الأستاذة دلال عبدالعزيز العناية المركزة».

وأضاف هشام: «ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقي عيد سعيد عليها، وعلي بناتها دنيا وايمي اللي عايشين تجربه صعبة ربنا يصبرهم عليها ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسي اللي هما فيه في كل لحظة مع نزول وطلوع الأوكسجين ومع كل تغير في حالتها».

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس «كورونا»، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني «ملوك الجدعنة»، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.