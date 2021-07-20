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عيد الأضحى المبارك يحل اليوم الثلاثاء الموافق 20 -7- 2021، والمسلمين والمسلمات يهتمون بكيفية صلاة العيد خلال زمن فيروس كورنا، وهل يجوز أدائها في المنزل، بدلا من الذهاب إلى المسجد. لمن يخشى العدوى بفيروس كورونا المستجد، يجوز صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل، وفقا لما أجازته العديد من المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر.

ويقدم المصري اليوم خدمة، تحميل تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة بهذا النص: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا… لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصرعبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلى على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليم».