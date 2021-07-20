« اطمنوا خير إن شاء الله» .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

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حرص الفنان وائل عبدالعزيز، على طمأنة الجمهور والمتابعين بشأن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب «وائل» منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أنا تليفوني اتكسر ومش معايا أي أرقام متسجلة.. وإن شاء الله بعد ما أرجع تليفوني هكلم الكل.. وبعد إذن الناس الأفاضل التليفون بيفصل من كتر الاتصال.. اطمنوا خير إن شاء الله».

كان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».