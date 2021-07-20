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الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة دار السلام (التفاصيل)

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الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة دار السلام (التفاصيل) الداخلية تكشف حقيقة تورط ضابط شرطة في مشاجرة دار السلام (التفاصيل)

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من مقطع على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» إدعت خلاله إحدى السيدات بقيام ضابط شرطة بإطلاق عيار نارى على شقيقها خلال مشاجرة بين شقيقها المصاب وأقارب الضابط، موضحاً أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

قالت الداخلية :«ان حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: شقيق السيدة المشار إليها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وطرف ثان: (صاحب مغلق خشب- مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة)، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب توقف الطرف الأول بسيارته الميكروباص أمام مقهى ملك عائلة الطرف الثانى لتحميل الركاب، فقام الطرف الثانى بصرفه تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها، شقيق الطرف الثانى (مالك مقهى – كائنة بدائرة قسم دار السلام) وقام بإخراج سلاح نارى «طبنجة» مرخصة، وإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولم يكن ثمة تدخل من ضابط الشرطة السالف الإشارة إليه في إحداث إصابة شقيق السيدة المشار إليها».

واضافت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة».

المصرى اليوم

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