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حمو بيكا لـ «عمر كمال»: «مش بيطمر فيك حاجة ولو كنت ناسي أفكرك»

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حمو بيكا لـ «عمر كمال»: «مش بيطمر فيك حاجة ولو كنت ناسي أفكرك» حمو بيكا لـ «عمر كمال»: «مش بيطمر فيك حاجة ولو كنت ناسي أفكرك»

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شن مطرب المهرجانات حمو بيكا هجوماً على زميله عمر كمال، معلنا انتهاء التعاون الفني بينهما، بسبب تصريحاته الأخيرة في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي » .

وقال حمو بيكا، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «طالع تخبط في سمية الخشاب أنت يا بني مبيطمرش فيك، يكفي إن النجمة اتنازلت وعملت أغنية معاك، هي مش بالأرقام يا عم عمر، بتحداك تجيب ناس تتفرج علينا وإحنا بنغني وتحكم، أنت نفسك بيتقطع وأنت بتغني وبتنزل تغني أغاني مش أغانيك وناس مش عارفها».

وتابع: «والعبد اللي قدامك ده ممكن يقعد 3 أيام يغني في أغاني بتاعتي، وأنت بتغني أغاني مش بتاعك زي حبيبي بالبنط العريض، معايا داتا أقعد أغني فيها 3 أيام، وفيجو الدخلاوي هيفضل بصمة مصر، خلاص كده انتهت معاك وتيجي تعمل معايا فيديوهات معايا عشان تتشاف.. عايزك تبين نفسك وتعمل أغاني لنفسك.. وتطلع تغني لوحدك».

وأضاف: «عمر كمال الأول كان بيعمل أغاني محدش بيسمعها، طلع قال في البرنامج حمو بيكا مبيعرفش يغني، وأنا توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي، وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني».

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في نهاية يونيو الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم حمو بيكا، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

المصرى اليوم

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