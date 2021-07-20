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.. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام

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بالفيديو.. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام .. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام
قال: نحن إخوة وما تقومون به في الحج عمل جبار "موفقين دائمًا وأبداً"

بالفيديو.. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام

بمشاعر الحب والتقدير التي يكنها أبناء الشعب الإماراتي الشقيق للمملكة وقيادته، ترجم "حاج إماراتي" شكره وتقديره للمملكة بقيادتها الرشيدة بقوله: "أبونا سلمان على راسنا والله يحفظه أميرنا محمد بن سلمان".

جاء ذلك في مقطع مسجل حين تواجد بمشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء ضمن وفود الحجاج بمشعر مزدلفة.

وقال الحاج مخاطبًا عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج قائلاً: "جهودكم في وزارة الشؤون الإسلامية وقبل ذلك جهود والدنا خادم الحرمين الشريفين على رؤوسنا، ونسأل الله أن يحفظ الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "نحن إخوة والعمل الذي تقومون به في الحج هو عمل جبار وموفقين دائمًا وأبداً، ونسأل الله لكم التوفيق"، مثنيًا على الجهود التقنية التي تقدم.
واختتم الحاج الإمارتي تصريحه لـ"سبق": "يكفينا أننا متواجدون بينكم وخادم الحرمين الشريفين نشكره على ما يقوم به وجميع العاملين هنا جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله لكم ولهذه الأمة التوفيق والسداد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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